Vlahovic, pensa alla Fiorentina, ecco le sue parole

Dusan Vlahovic è il grande protagonista di questa Serie A. Prima con la Fiorentina, ora con la Juventus, l’attaccante serbo sta continuando la sua marcia verso il titolo di capocannoniere. Classe 2000, a gennaio è arrivato a Torino per aiutare la squadra bianconera a risalire la classifica e la sua presenza si fa sentire, specialmente in fase realizzativa. Sono sei le partite giocate con la nuova maglia e quattro i gol già messi a segno. Numeri mostruosi che mostrano tutta la forza e la grinta di Dusan, pronto a trascinare la sua Juventus di Allegri verso i vertici della classifica. Certo, ci sono ancora alcune lacune da colmare da parte della società, ma Agnelli si è assicurato il nuovo bomber dei prossimi 10 anni.

Dusan Vlahovic sulla Fiorentina: “Non so cosa dire”

Virtualmente la Vecchia Signora è ancora in corsa per i tre obiettivi stagionali: Scudetto (Anche se risulta difficile), Champions League e Coppa Italia. In particolar quest’ultima sarà la protagonista della prossima partita della formazione di Allegri contro la Fiorentina. Sarà una partita veramente particolare, visto che la Viola gioca un bel calcio, ma lo sarà di più per Vlahovic. Il serbo non si è lasciato benissimo con l’ambiente Viola e con i tifosi, che non hanno preso benissimo il suo addio ai rivali, considerato un tradimento. Incalzato su questo tema nel post partita contro l’Empoli, Dusan si è detto confuso sul cosa provare: “Non so bene cosa dire, le sensazioni sono mischiate. Andiamo lì, giochiamo la partita a calcio, non so cosa dire“. Da parte del giocatore, tuttavia, non c’è altro che affetto per una piazza che gli ha dato tanto: “Sì, ringrazio per tutto, ho vissuto anni stupendi a Firenze, sono sempre parte di me. Certo che li ringrazio“.

Firenze è la piazza in cui si è consacrato ed è cresciuto. In tre stagioni e mezza con la maglia della Viola ha disputato 108 partite condite da 49 gol.