Roma, un centrocampista può lasciare in estate

La Roma potrebbe salutare uno dei suoi centrocampisti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Bryan Cristante, ormai a tutti gli effetti una riserva nel centrocampo giallorosso, è infatti nel mirino del Siviglia.

Nonostante le generose prestazioni ed il gol segnato all’ultimo minuto che ha salvato la Roma dalla sconfitta in casa del Sassuolo la settimana scorsa (2-2 il risultato finale), Cristante è ormai un giocatore di secondo piano nel progetto dei capitolini. L’acquisto di Sergio Oliveira ha ulteriormente ridotto gli spazi per il nazionale azzurro, che non è più un titolare inamovibile nella balbettante formazione di José Mourinho. Il giocatore vorrebbe una squadra che possa garantirgli un posto da titolare. L’occasione propizia sembra arrivare dalla Liga spagnola.

Il principale estimatore del centrocampista è proprio quel Monchi, attuale direttore sportivo del Siviglia, che lo portò a Roma acquistandolo dall’Atalanta nell’estate 2018. Gli spagnoli sembrano pronti a lanciare l’assalto al giocatore romanista, che potrebbe trasferirsi nel paese iberico nel corso della prossima estate. La Roma non sembra intenzionata a trattenere a tutti i costi il centrocampista.

Nei giorni scorsi c’è già stato un incontro interlocutorio a Siviglia tra l’agente Beppe Riso, che ha la procura del giocatore, e lo stesso Monchi. La Roma valuta Cristante intorno ai 20 milioni di euro. Dal canto suo, il Siviglia dovrebbe cedere giocatori importanti (tra cui Diego Carlos e Koundé) in estate e ottenere dunque un cospicuo tesoretto.

Cessioni che aprirebbero le porte all’arrivo di Cristante nella squadra andalusa. Un altro assistito di Beppe Riso, il fantasista argentino Papu Gomez (peraltro già compagno di Cristante nell’Atalanta) è ormai diventato un punto fermo proprio al Siviglia. Al momento gli andalusi occupano il secondo posto in campionato e sembrano al momento l’unica squadra in grado di insidiare la marcia del Real Madrid verso il titolo.