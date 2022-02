il Tottenham pagherà i 55 milioni. Conte: “Abbiamo l’obbligo di riscatto”

Il Tottenham di Antonio Conte deve riscattare la sconfitta contro il Chelsea e questa sera affronterà il Southampton al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Gli Spurs sono attualmente settimi a 36 punti ma hanno 3 partite in meno del Manchester United, quinto, con 39 punti. In caso di vittoria la squadra di Conte potrebbe agganciare i Red Devils e puntare a un piazzamento Champions. In vista del match, Antonio Conte ha parlato in conferenza non solo dell’importanza del match ma anche del passaggio di Romero al Tottenham. L’argentino è stato acquistato dal Tottenham per 55 milioni di euro.

Il passaggio di Romero al Tottenham, però, non era molto chiaro fino a qualche ora fa. Sia in Italia che in Inghilterra il trasferimento era stato dato come prestito con diritto di riscatto, cosa che Conte ha smentito: “Il calciatore è in prestito ma abbiamo l’obbligo di riscatto, è virtualmente già nostro a fine stagione. Penso sia perfetto per questo campionato. L’intensità, la qualità, la fisicità che c’è in Premier non si trova da nessuna altra parte. Cristian è forte fisicamente, ha ottimi tempi di anticipo e una buona personalità. Sa impostare e, nonostante sia giovane, ha una buona esperienza. Ha di sicuro ampi margini di miglioramento, ma è forte e mi piace molto: ha dimostrato di essere pronto e questo campionato è perfetto per lui.” Romero era fuori per infortunio e il suo ritorno rappresenta una risorsa importante per mister Conte in chiave qualificazione Champions.