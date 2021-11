Antonio Conte vicino al Tottenham: l’ex Inter vola a Londra

Il Tottenham ha ufficializzato l’esonero di Nuno Espirito Santo, decisione arrivata dopo il tremendo KO rimediato in casa contro il Manchester United. Era la terza sconfitta (3-0) in quattro gare e ottavo posto in classifica in Premier League. Per il futuro le idee sono già chiare: Antonio Conte vicino al Totteham.

Antonio Conte vicino al Tottenham

L’annuncio dell’esonero di Nuno Espirito Santo: “Il Club ha annunciato che Nuno Espírito Santo e il suo staff tecnico, Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias, sono stati sollevati dalle loro funzioni”. Fabio Paratici, amministratore delegato, ha dichiarato: “So quanto Nuno e lo staff avessero voglia di successo, mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziale lui e il suo staff, augurandogli ogni bene per il futuro”.

Gli Spurs sono già a lavoro per trovare l’erede di Nuno Espirito Santo e l’allenatore scelto è Antonio Conte. Dopo gli approcci avuti la scorsa estate, le parti sono tornate a parlare e l’accordo è vicino. A quanto pare, secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, restano solo gli ultimi dettagli da definire. Intanto Antonio Conte è pronto per volare a Londra e chiudere l’accordo.