Salernitana, ipotesi Pirlo per la panchina

Dopo i due deludenti pareggi con Spezia e Genoa, la salvezza è lontana ben 9 punti e la posizione di Colantuono diventa sempre più delicata. L’allenatore della Salernitana nonostante i tanti innesti fatti durante il calciomercato, non sembra ancora essere riuscito a dare quella sterzata che serve ai granata per risalire. Il tecnico al momento non molla e resiste ma la sua panchina diventa sempre più traballante e Walter Sabatini inizia a sondare i papabili sostituti.

Sabatini potrebbe volere Pirlo sulla panchina della Salernitana

La partita quasi proibitiva con il Milan primo in classifica, rappresenta l’ultima spiaggia per Colantuono. Il classico scontro testa-coda sembra aver già scritto il destino dell’allenatore romano. Il ds del club campano sotto traccia starebbe sondando l’ipotesi Andrea Pirlo. Secondo Sportitalia, per l’ex tecnico della Juventus, Walter Sabatini è pronto a mettere sul piatto un quadriennale e un progetto molto ambizioso. Ad ogni modo la strada che porta Pirlo a Salerno non è delle più semplici da percorrere. La deficitaria posizione in classifica e la salvezza quasi impossibile da conquistare, sono dettagli che non rendono la panchina granata appetibile. Non è un caso se Sabatini ha già incassato i ‘no’ di Gennaro Gattuso, Claudio Ranieri e Delio Rossi.