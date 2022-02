Colantuono all’ultima spiaggia: “Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza”

È uno Stefano Colantuono concentrato e motivato in vista della sfida salvezza contro lo Spezia. La Salernitana non può permettersi passi falsi e i 3 punti sono praticamente obbligatori per tenere accese le speranze di restare in Serie A. Purtroppo per i tifosi granata le vittorie di Sampdoria, Udinese e Cagliari, hanno allontanato la zona salvezza (adesso i punti di distacco dalla quart’ultima sono 10 – ndr) ma per Colantuono inizia una nuova stagione: “Nuova stagione? È parzialmente così perché sono arrivati tanti altri giocatori. Comincia una sorta di nuovo campionato che deve vederci protagonisti per quello che è il nostro tipo di campionato, a cominciare da domani, gara molto importante. Spero che ci facciano recuperare poi le altre due partite. Dobbiamo rimanere agganciati al treno della salvezza”.

Colantuono non cambia nulla a livello tattico

Il tecnico dei campani in conferenza stampa ha parlato sia dell’aspetto tattico della squadra: “A livello tattico cambia poco, possono cambiare le caratteristiche dei calciatori, considerando i nuovi e quelli che sono rimasti”, sia della rosa attualmente a disposizione: “Cresciuta dal punto di vista numerico, ci sono più scelte, c’è più competizione. Finora siamo stati anche sfortunati per altri problemi oltre al Covid, con gli infortuni muscolari di Ruggeri e Mamadou Coulibaly. In virtù di questi infortuni e del Covid che è sempre in agguato, la società ha deciso di intervenire nel caso dovesse verificarsi qualche altro problema, come ce ne sono stati nelle ultime con Lazio o Napoli. Qualcuno ha bisogno di un minimo di tempo, non di più, per entrare in condizione. Alcuni dovranno farlo giocando, anche part-time. Abbiamo fretta e dobbiamo fare punti per rimanere in corsa fino alla fine”.