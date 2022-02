Stop di almeno due mesi per Zapata: i possibili sostituti

Per l’Atalanta di Gasperini questa settimana potrebbe risultare decisiva. Il match di oggi pomeriggio contro la Fiorentina in Coppa Italia e il posticipo domenica sera contro la Juventus diranno molto della stagione dei bergamaschi. In caso di vittoria contro la Fiorentina, l’Atalanta affronterebbe una fra Juventus e Sassuolo (in programma stasera) nella semifinale di Coppa Italia. Ma c’è da tenere sott’occhio l’infermeria: per Zapata infortunio più grave del previsto.

Le condizioni del colombiano preoccupano, si parla di almeno due mesi di stop, e il match di domenica contro la Juventus dirà molto sul cammino in campionato dei bergamaschi. Il passo falso contro il Cagliari è costato il sorpasso proprio dei bianconeri, attualmente a 45 (l’Atalanta a 43) ma con una partita in più. Nelle ultime 5 partite in campionato l’Atalanta ha raccolto 3 pareggi (con Genoa, Inter e Lazio), una clamorosa sconfitta in casa contro il Cagliari e una sola vittoria rocambolesca per 2-6 nella tanto criticata partita contro l’Udinese. Ora per Zapata infortunio e situazione che si complica. La dirigenza sta pensando se pescare qualche jolly nella lista degli svincolati.

Zapata infortunio più grave del previsto: i possibili sostituti

La cerchia dei nomi sembra essersi ristretta a due calciatori: Diego Costa e Graziano Pellé. Il primo è stato molto vicino al trasferimento alla Salernitana nella sessione invernale, per il secondo, dopo l’esperienza al Parma, sarebbe un ritorno in Serie A.