LIVE – Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 0-0: fischio d’inizio alle 18

Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena Atalanta-Fiorentina, in campo questo pomeriggio alle 18 per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. I nerazzurri si presentano a questa sfida dopo la vittoria ottenuta negli ottavi contro il Venezia. Per la viola, invece, il cammino per arrivare tra le prime otto squadre è stato decisamente più lungo. In virtù della posizione finale in Serie A nella scorsa stagione (tredicesima), i gigliati hanno dovuto disputare anche i trentaduesimi (battendo il Cosenza per 4 a 0) e i sedicesimi di finale (sconfiggendo 2 a 1 il Benevento). Successivamente, agli ottavi hanno estromesso dal torneo il Napoli di Luciano Spalletti, vincendo 5 a 2 al termine dei tempi supplementari. Si prospetta una partita divertente e aperta, con entrambe le squadre pronte a lottare per ottenere la qualificazione alle semifinali. Seguite LIVE l’andamento del match su SuperNews!

Atalanta-Fiorentina: i record in Coppa Italia delle due squadre

L’unico trionfo dell’Atalanta in Coppa Italia è datato 1963, anno in cui i bergamaschi riuscirono ad aggiudicarsi il trofeo battendo in finale il Torino per 3 a 1. Da allora, la squadra lombarda si è spinta sino in finale per altre quattro volte (di cui due nelle ultime quattro edizioni), ma senza conquistare nuovamente il titolo (lo scorso anno si è dovuta arrendere alla Juventus). Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, sono ben 6 le edizioni di Coppa Italia vinte, di cui l’ultima nel 2001. La società toscana può contare anche quattro finali, tra le quali la più recente è del 2014, persa 3-1 contro il Napoli (e tragicamente ricordata per gli scontri fuori dallo stadio tra romanisti e napoletani, che hanno portato alla morte del tifoso partenopeo Ciro Esposito).

Arbitro: Michael Fabbri (sezione di Ravenna). Assistenti: Luca Mondin (sezione di Treviso); Valerio Colarossi (sezione di Roma 2).