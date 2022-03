Calciomercato Inter: da Manchester (United) arriva la maxi-offerta per un top player

Da Manchester, sponda United potrebbe arrivare una maxi-offerta per un centrocampista, un top player nerazzurro. Si tratta di Nicolò Barella. Il giocatore dell’Inter è seguito con particolare interesse dal club inglese che probabilmente perderà Pogba, peraltro a zero, il 30 giugno prossimo. Ragion per cui il Manchester United punterebbe forte su un giocatore come Barella, che sicuramente si adatterebbe senza problemi al calcio inglese.

Ecco quanto è disposto a spendere il Manchester United

Il Manchester United metterebbe sul piatto all’incirca 100 milioni. Una cifra monstre che sicuramente farebbe vacillare tutta la proprietà nerazzurra e metterebbe in crisi il centrocampo, dove Barella ne è un pilastro. Di certo entrerebbero molti soldi in cassa e la possibilità di trovare un sostituto non mancherebbe. Difficile pensare a un centrocampo dell’Inter senza Barella, così come difficile sarebbe rinunciare ai 100 milioni provenienti dall’Inghilterra. Vedremo se l’offerta dello United verrà formalizzata, come si comporterà l’Inter e, soprattutto cosa ne penserà il giocatore, diretto interessato.