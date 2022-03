Calciomercato Juventus e Inter: rinnova con il Sassuolo il giocatore conteso dalle due squadre. Ecco chi è

Davide Frattesi è l’obiettivo di calciomercato di Juventus e Inter. Il giocatore ha appena rinnovato con il Sassuolo, squadra che detiene il proprio cartellino e, proprio per questo non sembra voler fare sconti alle potenziali acquirenti. Frattesi, 23 anni ha rinnovato con i neroverdi fino al 2026.

Nonostante il rinnovo, Juventus e Inter seguono Frattesi

Juventus o Inter sullo sfondo, Davide Frattesi in prima pagina. Le due squadre si contenderanno l’emergente centrocampista fino alla fine del calciomercato prossimo. Un pò come è avvenuto per la trattativa di Locatelli lo scorso anno, che è poi approdato nella squadra bianconera. Vedremo se l’Inter o la Juventus se lo aggiudicheranno e a che prezzo. Entrambe le squadre seguono con attenzione anche Scamacca, altro pezzo pregiato della gioielleria Sassuolo.