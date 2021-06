Juve-Locatelli: la Vecchia Signora fa un passo in avanti

Juve-Locatelli: ci sono novità. Le ottime giocate del centrocampista all’Europeo hanno ulteriormente affascinato la dirigenza bianconera, che adesso inizia a fare sul serio. E’ noto da diverso tempo l’interesse della società torinese per il giocatore attualmente in forza al Sassuolo. Ci sono state varie interlocuzioni, senza che sia stata imbastita, almeno ufficialmente, una vera e propria trattativa. Le ultime notizie, tuttavia, parlano di un’offerta avanzata dalla Vecchia Signora alla proprietà neroverde.

Juve-Locatelli: importante avvicinamento

La notizia proveniente dalla Spagna, ormai non lascia spazio a dubbi: la Juve vuole Locatelli e Locatelli gradisce Torino. L’indiscrezione è apparsa sul sito spagnolo todofichajes.net e riportata da Sportmediaset. Secondo gli ultimi rumors Cherubini avrebbe fatto una ricca proposta: Dragusin e un conguaglio in denaro, per un totale di 48 milioni di €. Per il momento la situazione è rimasta ferma perchè i bianconeri cercheranno in tutti i modi di ottenere uno sconto. Il Sassuolo valuta il giovane giocatore 40 milioni di €, cifra che momentaneamente sta facendo tentennare Agnelli. Nei prossimi giorni, secondo la notizia, è stato fissato un ulteriore incontro tra le parti. L’obiettivo è continuare il dialogo, per cercare di capire come permettere l’arrivo di Locatelli a Torino. Allegri lo vuole a tutti i costi, per creare una squadra in grado di vincere la Champions League.