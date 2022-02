Coppa Italia, dove vedere Juventus-Sassuolo: streaming gratis e diretta TV Rai 1 o Canale 5

La Coppa Italia riparte dagli ottavi di finale dove si affrontano Juventus e Sassuolo. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Sassuolo ecco un focus su questo match.

La Juventus di Massimiliano Allegri tiene molto a questa competizione anche in considerazione del fatto che la lotta scudetto è ormai compromessa per i bianconeri e quello della coppa nazionale potrebbe diventare un obiettivo importantissimo per la vecchia signora. Dopo l’ottima vittoria contro il Verona e in virtù dell’importantissimo match del fine settimana contro l’Atalanta è prevedibile un pò di turnover. Sarà della partita Moise Kean che cerca riscatto. Rientrerà presumibilmente anche Locatelli dopo la squalifica e tra i pali dovrebbe giocare Mattia Perin.

Il Sassuolo cerca invece l’impresa, tra l’altro già riuscita in campionato, di espugnare l’Allianz Stadium di Torino. E’ dunque molto probabile che Dionisi scelga di schierare la migliore formazione possibile, non rinunciando ai gioielli Scamacca, Raspadori e Berardi. Il tecnico neroverde chiede ai suoi un pronto riscatto dopo il pesante 4-0 subito contro la Sampdoria.

Coppa Italia, ecco dove vedere Juventus-Sassuolo

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo si giocherà all’Allianz Stadium di Torino giovedì 10 febbraio 2022. Calcio d’inizio alle ore 21.00. La Coppa Italia è un esclusiva di Mediaset che si è aggiudicata i diritti della manifestazione e pertanto la sfida sarà disponibile in chiaro su Canale 5 oppure in streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity.



In alternativa si potrà ricorrere anche al sito ufficiale Sportmediaset.it che trasmetterà la gara dello Stadium.