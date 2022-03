Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Pogba, ecco la sua nuova destinazione

Continua a tenere banco il futuro di Pogba. Il giocatore sembra sempre più lontano da Manchester: prima accostato alla Juventus con un clamoroso ritorno, poi il Real Madrid. Per il centrocampista francese diverse mete, ma dalla spagna sono sicuri: niente ritorno a Torino oppure approdo a Madrid, per Pogba ritorno in Francia al PSG. La bomba rilanciata dai media iberici ha fatto immediatamente il giro del mondo, con il giocatore che ritornerebbe in patria per rafforza la squadra stellare di Lionel Messi.

Pogba, firmato un pre accordo con il PSG

Il forte centrocampista della nazionale transalpina ha un contratto in scadenza a giugno di quest’anno e ha più volte manifestato la voglia di voler andare via da Manchester. Ecco quindi che squadre come la Juventus e il Real Madrid si sono fatte sotto, con i bianconeri contenti di riaccoglierlo a Torino, mentre i blancos convinti che possa essere utile alla causa di rinascita. Qualcosa, però, con il tempo è cambiato. La squadra di Florentino Perez ha deciso di puntare tutto su Mbappé, definendolo come il colpo dell’estate, mentre la Juventus si è messa l’anima in pace, in quanto la spesa economica sarebbe elevata.

Per questo motivo nel futuro di Pogba si è messo in mezzo il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il giocatore avrebbe firmato con la squadra francese un pre accordo per il suo arrivo in estate. Sconosciuta la cifra che guadagnerà ai parigini, ma è facilmente ipotizzabile che si tratti di una cifra alta per assicurarsi le sue prestazioni. Attualmente guadagna circa 15 milioni a stagione. Come vada a finire la trattativa tra PSG e Real per Mbappé, la squadra francese si prepara ad un massiccio rinforzo in mezzo al campo con l’arrivo del giocatore campione del mondo e chissà che con lui non possa dare l’assalto definitivo alla Champions League.