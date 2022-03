Calciomercato Milan: Coutinho può arrivare davvero? Scopriamolo

Philippe Coutinho è di nuovo un nome caldo per il Milan. Da tempo apprezzato dalla società rossonera, vedremo se nel prossimo calciomercato arriverà davvero. Maldini e Massara sono alla ricerca di un eventuale sostituto di Brahim Diaz, che negli ultimi periodi sta un pò deludendo le aspettative. Nell’incertezza se puntare o meno su Brahim Diaz, il Milan non si vuole precludere nulla e sonda di nuovo il terreno per Coutinho.

Coutinho-Milan, la trattativa e i dettagli

Philippe Coutinho, 30 anni, attualmente in prestito all’Aston Villa via Barcellona, potrebbe far gola al Milan. Il suo valore di mercato si aggirerebbe sui 18-20 milioni di euro. Il Barcellona detiene il suo cartellino, ma l’ostacolo maggiore per il Milan non sarebbe rappresentato dagli spagnoli, bensì proprio dall’Aston Villa, la sua attuale squadra, che vorrebbe trattenerlo. Vedremo se Maldini e Massara riusciranno a trovare una soluzione per accontentare il giocatore che seguono con interesse già da molto tempo. Coutinho, nazionale brasiliano, ha ancora davanti qualche anno di carriera importante e in Italia potrebbe fare la differenza. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che in passato aveva vestito la maglia dell’Inter. Dopo quella esperienza Coutinho ha giocato e vinto in club prestigiosi come Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona.