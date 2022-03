Calciomercato Torino: super bomber per l’attacco, i tifosi sognano! Ecco chi è

Il Torino potrebbe fare il colpaccio in attacco e i suoi tifosi sognano. Individuato l’obiettivo su cui puntare, anche se non sarà affatto facile. Si tratta di Arkadiusz Milik, attaccante polacco di 28 anni, giocatore fortissimo e grande finalizzatore. Se arrivasse davvero, si tratterebbe di un super colpo da parte del Torino che sistemerebbe in modo definitivo l’attacco e i gol segnati. Naturalmente colpo che si potrebbe tentare durante il prossimo calciomercato estivo quello di Milik.

Milik per l’attacco del Torino, i tifosi sognano.

Arkadiusz Milik è un attaccante di grande spessore e in grado di portare tanti gol a qualsiasi squadra. Il Torino è seriamente intenzionato ad andare su di lui, specialmente se dovesse perdere Belotti. Milik, attualmente al Marsiglia dove è arrivato a gennaio 2021, con i francesi non ha particolarmente legato con il mister e non gioca quanto vorrebbe. Ragion per cui il Torino ritenterà l’affondo, dopo essersi interessato a lui nello scorso calciomercato. In Italia ce lo ricordiamo bene il polacco, per aver giocato (e litigato con il presidente) a Napoli. Il suo valore di mercato si aggira tra i 16 e i 20 milioni di euro, ma vedremo che soluzione proporrà il Torino. Milik, l’Italia ti aspetta, i tifosi del Torino sperano e sognano.