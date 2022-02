Serie A: Juventus Torino dove vederla in diretta streaming e tv? Sky o Dazn?

Juventus Torino, dove vederla. Venerdì 18 febbraio alle ore 20:45 andrà in onda la partita che i tifosi del capoluogo piemontese attendono con impazienza. Le due squadre stanno attraversando due periodi diversi. I bianconeri, nell’ultima partita di campionato, sono riusciti a blindare il quarto posto e a difendersi dall’assalto degli uomini di Gasperini. I granata, invece, non stanno vivendo il periodo migliore della loro stagione: reduci da due sconfitte consecutive contro Udinese e Venezia, necessitano dei tre punti per raggiungere posizioni più nobili in classifica per tenere lontana il più possibile la zona retrocessione.

Juventus Torino dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Dazn?

La partita sarà disponibile in diretta tv e streaming. I diritti del match sono stati acquistati in esclusiva da DAZN, che di conseguenza trasmetterà la diretta dell’incontro. Lo streaming sarà disponibile collegandosi al sito dell’emittente o scaricando l’app di riferimento gratuitamente da qualsiasi digital store.

Le probabili formazioni

Mister Allegri dovrà sicuramente fare a meno di Danilo che sarà squalificato. I granata di Juric scenderanno in campo senza Praet indisponibile per infortunio e così si darà spazio al duo Pobega Brejkalo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Sanabria. All Juric.