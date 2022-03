Calciomercato Juventus, offerta dell’Inter per Dybala, tutti i dettagli

Sempre più incerto il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. Il numero 10 della Vecchia Signora ha accusato nuovamente dei problemi fisici in allenamento, portandolo a saltare la sfida contro lo Spezia. Settimana delicata per l’argentino, dove si deciderà anche il suo futuro. A Torino hanno molti dubbi sulla sua tenuta fisica, per questo l’ennesimo stop getta le basi per un possibile addio. La dirigenza medita: investire 7 milioni a stagione più bonus per un giocatore che spesso si trova in infermeria è un forte rischio. Nell’incontro che la Juve avrà col procuratore Antun in settimana, forse giovedì, l’offerta bianconera sarà già al ribasso rispetto a quella iniziale, di ottobre, da 8,5 milioni di euro più bonus. In caso di interruzione dei rapporti tra le due parti, occhio all’Inter.

Dybala-Inter, offerti 7,5 milioni per cinque stagioni

L’Inter di Giuseppe Marotta fa sul serio per Dybala. Il noto dirigente ex Juventus da sempre stravede per l’attuale numero 10 bianconero e non ha mai nascosto la sua volontà di portarlo in maglia nerazzurra. Resterà da capire la volontà del giocatore, ma il suo procuratore ha aperto a qualsiasi ipotesi. Ci sarebbero stati anche già contatti tra le parti, a riferirlo è la Gazzetta dello Sport. La testata lombarda ha anche affermato che è stata presentata una prima offerta all’agente della Joya: 7,5 milioni più bonus per ben cinque stagioni. Offerta nettamente più alta rispetto ai 7 milioni della Juventus per 3 stagioni.

L’Inter resta alla finestra, tutto dipenderà dal colloquio che avverrà giovedì. La sensazione, però, è che la telenovela Dybala possa continuare ancora per altre settimane. Il giocatore ha sempre mostrato la volontà di restare a Torino, dove sta bene ed è ben integrato nel gruppo. La qualità e la classe non si discute, il problema principale sollevato dalla Juventus è lo stato fisico del giocatore, attualmente troppo fragile per puntare ancora una volta su di lui.