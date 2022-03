Rinnovo Dybala, Antun è a Torino: si attende incontro ufficiale con la Juventus

Juventus, esaminiamo l’attuale situazione sul rinnovo di Dybala in scadenza tra meno di 4 mesi. La Signora è pronta a confermare l’attaccante argentino con i 7 milioni di euro? A quanto pare ci siamo quasi. Paulo Dybala pensa al suo futuro, ora più che mai. I match alle porte lo metteranno nuovamente alla prova, soprattutto dopo aver recuperato dal brutto infortunio. Poche ore al match di domani all’Allianz Stadium alle ore 18.00 contro lo Spezia. Ad oggi i colloqui sul rinnovo non hanno portato buoni risultati, saranno importati i prossimi giorni, tenendo da conto l’arrivo di Jorge Antun a Torino.

Rinnovo Dybala: approda a Torino Jorge Antun

Rinnovo Dybala in fase finale di esame. L’agente de la Joya approda a Torino in mattinata per elaborare le fasi finali di un rinnovo tanto atteso. Pochi giorni al confronto con Arrivabene, Cherubini e la dirigenza, tutto in orario secondo i termini. Il vicecapitano della Juventus è sicuramente un obiettivo della Signora, un attaccante di cui necessita. Ovviamente, come già confermato dalla società, facendo molta attenzione a non superare una soglia economica.

Qualità da non mettere in dubbio

L’argentino bianconero dimostra di avere talento da vendere e questo nessuno lo mette in dubbio. Ma la questione economica pesa sulle spalle bianconere, i continui infortuni hanno portato un rialzo dei costi de la Joya, prima del grande passo saranno da tener da conto. Al momento rimane in lista il quadriennale da 7 milioni di euro a stagione, rivisto dopo la prima offerta di ottobre (8,5 milioni di euro + bonus fino al 2026).

L’attesa fa trepidare i tifosi di Paulo Dybala, e non solo. E’ il momento che Antun si sieda a tavolino e concordi le fasi finali, il giocatore ha bisogno di conoscere l’esito finale. In ambito calciomercato, il futuro del team bianconero passerà attraverso questa importante decisione.