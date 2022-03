Calciomercato Inter, tra rinnovi e partenze prende vita il ballottaggio Dybala-Scamacca

In casa Inter si avvicina il rinnovo di Skriniar ma, allo stesso tempo, si stanno imbastendo una serie di trattative in vista del calciomercato estivo. Per quanto riguarda lo slovacco il suo entourage ha già incontrato la dirigenza e non dovrebbero esserci grossi ostacoli per il prolungamento. Dopo Lautaro e Brozovic (solo per citarne un paio), quindi, un altro pilastro si accinge a proseguire il suo matrimonio con i colori nerazzurri. Un secondo giocatore che ha il contratto in scadenza il prossimo anno è De Vrij che non ha ancora avuto nessun colloquio con Marotta. Come riportato da Sportmediaset l’olandese avrebbe promesso di non lasciare mai Milano a parametro zero e di conseguenza, anche ove volesse migrare verso altri porti, dovrebbe comunque apporre la firma ad un nuovo accordo.

Inter, oltre al rinnovo di Skriniar si pensa all’attacco

Marotta e Ausilio setacciano il mercato anche in cerca di un nuovo ariete. Il solito obiettivo dichiarato è Gianluca Scamacca. Accanto a questa ipotesi che resta momentaneamente in piedi si sta facendo strada, dopo gli ultimi sviluppi, anche la suggestione Dybala che arriverebbe gratis. L’ex amministratore bianconero è uno specialista nel mettere sotto contratto gli svincolati e potrebbe confermarsi anche questa volta. Ma non bisogna dimenticare che Alexis Sanchez starebbe considerando l’idea di proseguire l’avventura alla Pinetina anche il prossimo anno impedendo, forse, nuovi arrivi in avanti. Inoltre la Gazzetta dello Sport riporta di un colloquio che l’Inter avrebbe avuto con l’agente di Haller, bomber attualmente in forza all’Ajax. I Lancieri chiedono ben 35 milioni di euro, rendendo impervia anche la pista che conduce al franco-ivoriano. In ogni caso l’enorme intreccio verrà sbrogliato solo con la finestra estiva.

Da battere una nutrita concorrenza per Bremer

L’Inter vuole rinnovare anche il settore arretrato. Bremer del Torino è in testa alla cima dei desideri interisti ma, nonostante un corteggiamento che si fa via via più intenso altri top club lo hanno messo nel mirino. Il Bayern Monaco, come sostiene Sportmediaset, ha già mandato degli emissari per esaminarlo. I bavaresi non sono gli unici a cui il granata fa gola visto che anche le onnipresenti Milan e Juventus lo seguono aspettando il momento propizio per l’affondo decisivo.