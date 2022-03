Juventus-Rudiger: affare in vista. Sorpasso su Real e Bayern

La Juventus, che tra poco più di un’ora giocherà il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro il Villarreal, pensa anche al futuro. Si chiama Antonio Rudiger l’obiettivo dichiarato per la difesa bianconera. Centrale difensivo del Chelsea, ex Roma, 29 anni, andrebbe a sistemare la fase difensiva della Juve, visto e considerato l’addio del capitano Giorgio Chiellini a fine anno.

I dettagli dell’affare Juventus-Rudiger

Quadriennale da 7 milioni netti a stagione per Rudiger. Questo è quello che offre la Juventus, che in solo colpo si infila tra l’interesse del Real Madrid e del Bayern Monaco e sembra poterla spuntare. La società bianconera sfrutterebbe anche le sanzioni emesse verso il Chelsea. Gran colpo in arrivo per la Juventus, che, dopo l’affare Vlahovic in attacco, sistemerebbe di gran lunga anche la difesa.