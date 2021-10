Svolta in casa Fiorentina: Vlahovic non rinnova il contratto

Si è concluso poco fa “l’affaire Vlahovic”, quello che riguarda il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina. In queste ultime settimane l’attaccante serbo e la società di Commisso hanno cercato un punto d’incontro sulle cifre e sui dettagli della trattativa che lo avrebbe tenuto ancora a lungo a Firenze, ma senza riuscirci. Questa mattina, però, è arrivata la svolta decisiva: Vlahovic non rinnova il contratto con la Fiorentina.

Vlahovic non rinnova: la lettera di Commisso ai tifosi

Risale a circa un’ora fa la notizia di cui l’ambiente Viola avrebbe fatto volentieri a meno: Dusan Vlahovic non rinnoverà con il club di Rocco Commisso. Sul sito ufficiale del club, il presidente della Fiorentina commenta così la scelta dell’attaccante: “a me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione”. Il numero 9 della Fiorentina ha rifiutato l’offerta che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club, un’offerta modificata e modellata in base alle richieste dell’attaccante serbo che, però, non è stata considerata sufficiente. Adesso il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023, e le big saranno pronte a sgomitare per accaparrarsi il classe 2000 della Viola.