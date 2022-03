La bomba dell’avvocato Nitti: “Belotti ha già firmato con il Milan”

Il futuro di Andrea Belotti è ancora tutto da scrivere. C’è però una certezza: salvo clamorosi colpi di scena, il Gallo non rinnoverà il suo contratto con il Torino, dopo aver rifiutato la proposta granata da circa 3 milioni di euro a stagione.

Quali sono squadre le interessate al Gallo Belotti?

E così l’attaccante della nazionale italiana si sta guardando intorno, alla ricerca di una squadra che riesca ad esaltare le sue qualità, in un momento della carriera non così esaltante come in passato. Tra le squadre interessate al Gallo, in queste settimane, ci sono state il Toronto, che poi ha optato per l’ingaggio di Insigne, l’Atalanta e il Milan, che lo valuta come buona occasione a parametro zero.

La bomba dell’avvocato Nitti: Belotti ha già firmato un contratto con il Milan

Tra le squadre in corsa per il Gallo, sembra averla già spuntata il Milan. A lanciare l’incredibile indiscrezione è stato Emiliano Nitti – noto avvocato milanese, già Presidente della Pro Patria nella stagione 2015/16 – che si è lasciato andare a questa confessione che non lascia interpretazioni: “Belotti ha già firmato con il Milan, lo dico da mesi“. Non solo, in merito al mercato dei rossoneri l’avvocato ha anche aggiunto: “Oltre a Belotti, il Milan deve prendere Botman e fare altre due semplici operazioni. Riprendersi Pobega, giocatore che può risultare determinante, e acquistare Renato Sanches“