Juventus: Dybala titolare contro lo Spezia? Forfatit di un difensore bianconero per domenica

Paulo Dybala punta alla titolarità domenica alle 18 contro lo Spezia allo Stadium. O meglio ci prova, staremo a vedere se Allegri sarà della stessa opinione. Il giocatore argentino si è allenato parzialmente nella giornata di ieri e i riscontri sono stati positivi. Per cui Dybala sarà a disposizione. Probabilmente verrà impiegato a gara in corso, ma nei prossimi giorni potrebbe inserirsi per ritrovare una maglia da titolare accanto all’intoccabile Vlahovic. L’argentino quest’anno in campionato ha disputato 20 gare (non tutte dall’inizio) e ha segnato 7 reti. Anche quest’anno ha subito diversi fastidi muscolari che hanno minato la continuità di rendimento.

Forfait di un difensore bianconero

Leonardo Bonucci è il difensore in questione. Costretto a dare forfait nella partita di domenica contro lo Spezia. Elongazione al soleo per lui che nonostante ha stretto i denti nelle partite precedenti si vede costretto a stare fuori nel prossimo match per non rischiare ulteriori ricadute. Per lui previsti 7 giorni di stop e dopo verrà rivalutata la situazione.