Adnan Januzaj offerto al Napoli a parametro zero

Adnan Januzaj non rinnova con il Real Sociedad e a fine stagione potrebbe lasciare il club spagnolo. L’entourage del fantasista ha fatto sapere che il calciatore preferirebbe giocare la prossima Champions League, competizione che difficilmente la squadra basca, attualmente sesta in Liga, riesce a conquistare. Il Napoli è alla finestra per tentare il colpo a parametro zero. Il ds Giuntoli ha messo già in atto la strategia per portare alla corte di Spalletti il talento belga.

Adnan Januzaj occasione di mercato ma la preferenza resta Traore

La società di De Laurentiis è molto attiva sul mercato. Sono quasi chiuse le operazioni per portare in Campania Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, probabili sostituti dei partenti Insigne e Mario Rui. Intanto Giuntoli continua a cercare elementi per migliorare la qualità della rosa. Adnan Januzaj si sta mettendo bene in mostra con la maglia del Real Sociedad e le sue prestazioni sono state notate anche dal CT del Belgio che lo chiama stabilmente in nazionale. Anche se il calciatore arriverebbe a parametro zero ha comunque uno stipendio alto, infatti attualmente guadagna 4,5milioni di euro all’anno e la cosa frena non poco la trattativa.

Per questo motivo l’obiettivo numero uno di Giuntoli resta sempre Traore ma il Sassuolo continua ad avere pretese elevate.