Calciomercato Juve, ultimatum Rudiger: ecco la data dell’accordo

Calciomercato Juve, scopriamo le ultime sul tedesco Rudiger. Secondo gli ultimi aggiornamenti è deciso il nuovo accordo con il giocatore. L’attuale difensore del Chelsea, al momento, si rivela il calciatore più chiacchierato e richiesto tra i club. Ma, risiede un grande dubbio sul possibile rinnovo con i Blues, data la impossibilità di fare mercato della società inglese. Una decisione importante viene presa dal tedesco, ovvero rinunciare all’offerta giunta dal Manchester United, un respiro di sollievo per la Signora.

Calciomercato Juve, Rudiger: la data ufficiale

I giochi si fanno sempre più chiari. Secondo quanto riportato da The Athletic, si sarebbe rivelata la data per la presa di una decisione. Entro i 10 giorni di aprile Antonio Rudiger dovrà prendere una decisione definitiva e secondo le richieste, si parlerebbe di 8 milioni di euro con a seguito bonus alla firma.

Cherubini intenzionato al colpaccio

L’obiettivo della Juventus è trovare un valido difensore pronto a sostituire Chiellini in primis, successivamente valido a garantire un proficuo futuro alla Signora. Il dirigente Cherubini al momento non ha fatto una proposta, ma rimane deciso per il colpaccio nel mercato estivo. Un cambiamento che potrebbe intaccare anche Bonucci. Lo scopriremo nei prossimi giorni.