Calciomercato Milan: ecco chi è l’attaccante del Real Madrid che interessa. Brahim Diaz la chiave?

Contratto in scadenza a giugno 2023, Marco Asensio è l’attaccante che il Milan segue con attenzione già da tempo. Se ci saranno i presupposti giusti, Maldini e Massara lanceranno l’offensiva per acquistare il mancino in forza al Real Madrid. Il problema potrebbe essere l’ingaggio. Attualmente il giocatore guadagna 5,5 milioni di euro, ingaggio non in linea con i canoni della società rossonera. E’ ancora presto per il calciomercato e soprattutto per capire se si tratterebbe di un ostacolo insormontabile o meno.

Brahim Diaz la chiave per arrivare ad Asensio

Potrebbe essere proprio Brahim Diaz la chiave per avvicinare Asensio. Vediamo come: il Milan vorrebbe anticipare di un anno il riscatto di Diaz, ma il Real non vuole fare sconti. Ragion per cui si potrebbe intavolare una trattativa dove sul piatto verrebbe messa anche la rinegoziazione del prestito di Brahim, insieme all’eventuale acquisto di Asensio. Altra ipotesi quella che prevederebbe il ritorno proprio di Brahim Diaz al Real Madrid e l’eventuale prestito di Asensio. L’attaccante Marco Asensio, 26 anni, mancino naturale, una carriera al Real Madrid, dove ha collezionato 151 partite mettendo a segno 26 reti, farebbe davvero comodo al Milan, alla ricerca di un profilo come lui.