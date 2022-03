Mercato Milan, ultimi ‘rumors’ sulle opportunità rossonere

Mercato Milan quasi alle porte per la sessione estiva. Come sappiamo i rossoneri lottano costantemente per conquistare Scudetto e Coppa Italia e il prossimo step di mercato potrebbe giovare alla squadra. Maldini e Massara intavolano trattative da mettere in atto. Elliot ha messo a disposizione un discreto budget. Stefano Pioli attende un trequartista?

Mercato Milan: Diavolo attento alle occasioni

Mercato Milan, come sappiamo la società è sempre ben attenta alle occasioni. Oggi si punta tutto su Brahim Díaz, al momento confermato in prestito biennale dal Real Madrid. Ma il giovane delude le attese. Gli verrà lasciato ancora un pò di tempo per convincere le persone attorno a lui, ma l’idea della società è affiancare un buon talento. Il francese centrocampista Yacine Adli è stato preso dal Milan, ma tornerà dal Bordeaux per fine prestito.

Renato Sanches nel mirino

Al momento nel mirino rossonero si trova il centrocampista portoghese Renato Sanches. Nel Lille viene impiegato in una posizione simile, vicino alla porta. Secondo la società Sanches rappresenta il giocatore perfetto per una buona evoluzione della squadra di Pioli. Ma come ben sappiamo, la concorrenza è alta!

Mercato Milan: Eljif Elmas trequartista perfetto

‘CalcioStyle.it‘ spiega come il dirigente sportivo Paolo Maldini abbia chiesto a Giuntoli (direttore del club partenopeo) informazioni sul macedone Eljif Elmas. Quest’ultimo classe 1999 ricopre alla perfezione il ruolo da trequartista tattico ricercato da Maldini. Ad oggi ha realizzato 6 gol e fornito 6 assist in 38 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.