Calciomercato Napoli: il dopo Insigne viene dalla Juventus

Una nuova indiscrezione sta animando i contorni del Calciomercato del Napoli. La prima mossa che dovrà essere fatta dalla società è senza dubbio quella di sostituire degnamente il partente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non ha infatti rinnovato il contratto e a fine stagione lascerà la Serie A per accasarsi al Montreal in Nord America.

Diversi nomi sono stati accostati alla società di De Laurentiis e tra questi è molto forte l’interessamento per il georgiano Khvicha Kvaratskhelia che sembra già nell’orbita del DS Giuntoli. Ma non solo, si cerca anche un profilo più esperto e un nome clamoroso è stato accostato agli azzurri.

Calciomercato Napoli, è Bernardeschi il colpo di Giuntoli

La distanza che si è creata tra Bernardeschi e la Juventus non è soltanto di tipo economico. Ultimamente le quotazioni del calciatore carrarino sono in netto ribasso e per Allegri non rappresenta più una risorsa su cui costruire la Juventus del futuro.



Il calciatore non vorrebbe ridursi ‘ingaggio ma di fronte a nessuna offerta convincente sarebbe disposto a scendere fino al 2,5 milioni di euro a stagione. Di fronte a queste cifre Giuntoli vorrebbe provare a fare un offerta all’esterno offensivo della nazionale.

Per sostituire Insigne quindi il Napoli sta pensando ad addirittura due opzioni differenti.