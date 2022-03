Cessione del Napoli, De Laurentis fissa il prezzo choc!

Aurelio De Laurentis è senza dubbio il principale artefice della rinascita del Calcio Napoli. Ha raccolto le ceneri di una società allo sbando e dalla Serie C è riuscito a riportare i partenopei in Europa, sfiorando anche lo Scudetto. Adesso però le cose sembrerebbero cambiate e il vulcanico presidente sta valutando la cessione del Napoli, avendone già anche fissato il prezzo. Un’altra società del calcio italiano è pronta a cambiare bandiera e rotta?

La cessione del Napoli sembra vicina: De Laurentis fissa il prezzo e spara altissimo

Ci sono due fondi statunitensi interessati all’acquisto del Napoli e De Laurentis ci starebbe seriamente pensando. Si tratta del colosso Sixht Street che può contare su di un asset di circa 60 miliardi di dollari, una cifra mostruosa che fa già sognare i tifosi azzurri. Anche la Elysian Park sta monitorando attentamente la situazione e starebbe già collaborando con De Laurentis per progetti comuni e per la compravendita del Napoli.

Tuttavia la trattativa per accaparrarsi la società campana non sarà affatto semplice. Fare affari con il Presidente De Laurentis è molto complicato e la base per la cessione del Napoli parte dalla cifra ragguardevole di 700 milioni di euro.

Il calcio italiano qualora questi rumors divenissero realtà sarebbe ancor di più a stelle e strisce.