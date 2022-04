Calciomercato: Messi e Ronaldo finalmente insieme? All’estero ne sono sicuri

Cristiano Ronaldo e il Psg. E’ questa la suggestiva notizia, rilanciata oggi da Sportmediaset, secondo cui l’ex bianconero potrebbe presto lasciare i Red Devils per unirsi al Paris Saint Germain. In terra parigina ritroverebbe il vecchio rivale di tante battaglie, Lionel Messi che in questa sua prima stagione oltremanica non è riuscito a esprimersi sempre ai livelli passati. Forse l’età unita alla spietata concorrenza di Neymar e Mbappè hanno impedito alla Pulce di usare l’enorme bagaglio tecnico che ha contribuito a renderlo, per svariati anni, il numero uno al mondo.

Cristiano Ronaldo al Psg: dalla Gran Bretagna ne sono sicuri

CR7 starebbe seriamente pensando, dopo solo un anno, di lasciare l’Old Trafford per accasarsi al Psg dello sceicco Al Khelaifi. Il proprietario dei parigini vedrebbe di buon occhio l’approdo del campione portoghese alla sua corte. A 37 anni è un atleta di prim’ordine che, oltre a segnare a profusione, è dotato di un’importante carisma a livello di marketing. In Gran Bretagna, infatti, sono centinaia le magliette vendute nonostante lo United sia fuori dalla lotta per il titolo della Premier League. All’estero danno l’addio di Ronaldo ai Diavoli Rossi per certo: il giornalista Paul Merson del Daily Mirror ha dichiarato: “Il Psg vuole solo una cosa, la Champions League e Ronaldo conosce bene la competizione. Segna gol, vende magliette e la Ligue 1 è un campionato facile che potrà permettergli di concentrarsi sulla Champions. Con Messi già in rosa potremmo vedere insieme due dei più grandi calciatori di tutti i tempi”. Inutile aggiungere che un’operazione di mercato simile, rilancerebbe il Psg come vera e propria regina d’Europa.