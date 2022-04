Il Tottenham vuole pescare ancora dalla Juventus: Cuadrado nel mirino

Dopo aver rinforzato la rosa questo inverno attingendo dalla Juventus, con gli acquisti di Bentancur e di Kulusevski, il Tottenham degli ex bianconeri Antonio Conte e Fabio Paratici ora punta un altro giocatore della Vecchia Signora, Juan Cuadrado.

Gli Spurs hanno già avviato i contatti con Alessandro Lucci – l’agente del colombiano – per ottenere le prime informazioni. Paratici, conosce molto bene Cuadrado: nei 4 anni e mezzo in maglia bianconera, 3 sono trascorsi proprio sotto la guida del direttore italiano che lo ha visto trasformarsi dal punto di vista tattico.

DUTTILITA’ TATTICA – Nato come un esterno d’attacco, il colombiano è ora diventato un giocatore duttile a tutta fascia, sempre titolare con Allegri, Pirlo, Sarri e ora con l’Allegri Bis. Conte al Tottenham avrebbe bisogno di un giocatore proprio come lui sul lato destro del campo: non a caso, il tecnico aveva già puntato i piedi durante il suo approdo a Londra per avere un nuovo terzino, e anche oggi Conte continua a non essere contento – giusto per fare un nome – di Emerson Royal attualmente prima scelta degli Spurs.

PRIORITA’ RINNOVO – Ecco perché a Londra si lavora all’obiettivo Cuadrado: al momento, il colombiano rimane focalizzato sull’estensione del contratto con la Juventus, ma potrebbe essere forzato a lasciare i bianconeri qualora le parti non riuscissero a trovare un accordo. Le prossime settimane ci diranno di più sul suo futuro: Paratici è pronto a dargli il benvenuto.