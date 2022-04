Juventus, affare Rudiger: al Barcellona pretende 7 milioni di euro netti

Juve, affare Rudiger in fase di aggiornamento data la situazione di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il difensore tedesco rimane un obiettivo bianconero e possibile sostituto di Araujo e Lenglet. Una vera e propria asta per il difensore Antonio Rudiger, attuale centrale del Chelsea con contratto in scadenza al 30 di giugno. La Juventus non intende mollare l’osso e l’attenzione verso il giocatore è sempre più concreta. La competizione risulta essere alta!

Juve, affare Rudiger

La Richiesta del Barcellona

Il quotidiano spagnolo Sport compie alcune dichiarazioni e afferma che il difensore, ha richiesto al suo club 7 milioni di euro netti a stagione più bonus alla firma. Una richiesta inaccettabile per il Barcellona, che punta al difensore come possibile sostituto di Lenglet o Araujo. Si scalda dunque la corsa per Rudiger, con la Signora che rimane ferma sul suo obiettivo.

Servirà pazienza e determinazione

Per la Juventus non sarà semplice però arrivare al giocatore, per il quale la concorrenza continua a essere elevata. Il direttore sportivo Federico Cherubini non ha intenzione di mollare o arenarsi alle prime difficoltà. Servirà pazienza, infatti, per concludere positivamente la trattativa per l’attuale giocatore del Chelsea.