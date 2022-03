Mercato Milan, Franck Kessie vicino al Barcellona. L’ivoriano attualmente in forza al Milan, dopo aver rifiutato tutte le proposte dei rossoneri, aspetta una chiamata dal Barcellona, che non vorrebbe partecipare ad aste internazionali.

Kessie Barcellona, previsto incontro nei prossimi giorni

Franck Kessie è destinato a lasciare il Milan a fine stagione dopo aver rifiutato ogni possibile offerta di rinnovo di contratto. L’ivoriano è da tempo in trattativa con il club rossonero, ma non è mai riuscito a trovare l’accordo date le alte richieste di ingaggio. E dunque ecco l’ipotesi che si sta facendo largo nelle ultime ore: l’attaccante potrebbe approdare al Barcellona. Nei prossimi giorni è comunque previsto un incontro tra le parti, considerato anche che la squadra spagnola è quella in vantaggio per acquistare il giocatore il prossimo anno.

Come svelato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, il Barcellona è fortemente interessato all’ivoriano con Xavi che si sta interessando della questione in prima persona. L’allenatore l’ha già contattato diverse volte con il giocatore voglioso di sposare il suo progetto tecnico. Bisogna anche ricordare che i blaugrana si sono spinti fino a 6,5 milioni di euro più bonus per cinque anni, ma la richiesta del manager di Kessie si aggira intorno agli otto milioni, più una grossa commissione alla fine della trattativa. Le uniche soluzioni possibili per Kessie, al momento, sono Tottenham, Newcastle e PSG (all’estero).