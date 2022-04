Calciomercato Inter: Beppe Marotta è già al lavoro per il futuro

Marotta dà brio al calciomercato dell’Inter. Il mago dei colpi a parametro zero è già all’opera in vista dell’apertura della finestra estiva e sonda il terreno per dare ad Inzaghi i giusti rinforzi. Se sullo sfondo resta sempre viva la suggestione Dybala in uscita dalla Juventus, va da se che anche il reparto difensivo merita qualche puntellamento. Infatti gli ultimi rumors dicono che i nerazzurri starebbero pensando, secondo il Messaggero, ad un calciatore che sarebbe in procinto di lasciare Formello per mete a lui più gradite.

Marotta e il calciomercato dell’Inter che promette sorprese

Beppe Marotta è sempre all’opera per fiutare le occasioni migliori per la sua società. In base ad un articolo apparso su Il Messaggero l’Inter potrebbe fare un serio tentativo per convincere Francesco Acerbi a sposare la causa nerazzurra. Per il difensore costituirebbe la possibilità di ritrovare Simone Inzaghi, il tecnico con cui ha fatto bene durante i suoi trascorsi biancocelesti. Ma ci sarà da battere la concorrenza della Juventus che vedrebbe in lui un innesto dotato di buona esperienza.

Agente Radu: “Credo che andremo via dall’Inter”

Se quella di Acerbi è, allo stato attuale, un’ipotesi che tuttavia potrebbe diventare più concreta con il passare delle settimane, c’è chi in casa Inter vuole vivere da separato in casa ancor prima della fine della stagione regolamentare. Le colonne di Tuttomercatoweb hanno riportato delle dichiarazioni del procuratore di Ionut Radu. L’agente del 24enne è scontento per il fatto che il proprio assistito stia giocando poco. Infatti al giornale online ha dichiarato: “Ci stiamo guardando intorno in Italia e all’estero. Radu ha bisogno di giocare e mostrare il suo valore. Si, credo che andremo via dall’Inter“. Parole importanti foriere del disagio che l’estremo difensore sta vivendo in questa esperienza all’ombra di Appiano Gentile. La società le raccoglierà per dare maggiore spazio al giovane atleta o sarà divorzio?