Calciomercato Napoli, il post-Insigne arriva dalla Juventus: il nome che non ti aspetti

Dopo un’incredibile stagione, il Napoli è pronto a infiammare il calciomercato esitvo 2022. Sono molti i giocatori finiti sul taccuino della società, alcuni chiamati a sostituire partenti illustri (come Lorenzo Insigne, finito al Toronto). A tal proposito negli ultimi giorni, sulle principali testate giornalistiche, ha iniziato a rimbalzare il nome di Federico Bernardeschi al Napoli. De Laurentiis lo considera il giusto rinforzo per l’attacco partenopeo. Le parti sembrano ormai vicine a chiudere l’affare, la decisione finale spetta al tecnico Luciano Spalletti.

Bernardeschi al Napoli, il giocatore piace molto a De Laurentiis

Si inizia a disegnare il Napoli della stagione 2022/23 e, con ogni probabilità, Federico Bernardeschi ne farà parte. Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto e ha ammesso che l’esterno bianconero gli piace molto. Le parti sono in trattativa e la fumata bianca è ormai vicina. Il giocatore si libera dalla Juventus a parametro zero, visto la scelta di non rinnovare il contratto, e si accontenterebbe di uno stipendio sui 3 milioni di euro netti. Unico nodo da scogliere è il suo inserimento in rosa, ma questo spetta a Luciano Spalletti: l’allenatore sarà l’elemento decisivo per la riuscita dell’acquisto.

Ovviamente Bernardeschi e il Napoli non hanno ancora dato l’ufficialità, mancano i dettagli. In caso di esito negativo della trattativa, si punterebbe tutto su Deulofeu dell’Udinese. Lo spagnolo ha disputato una stagione ad alto livello e ha voglia di rimettersi in gioco in un club che conta. Il problema è il cartellino: i Pozzi lo valutano almeno 15 milioni di euro e prima di poter trattare con il giocatore bisogna passare per il club bianconero.

Quello che è certo è che il Napoli è pronto a rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Insigne per Toronto e i dubbi su Politano e Lozano. Inoltre occhio a Mertens, il rinnovo ancora non è arrivato.