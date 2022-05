Calciomercato Fiorentina, trovato il giusto rinforzo per l’attacco: ecco di chi si tratta

La Viola di Vincenzo Italiano ha disputato un campionato ad alto livello, finendo al settimo posto, il che vuol dire partecipazione alla prossima Conference League. Dopo un risultato strepitoso i tifosi sperano di avere presto notizie di calciomercato sulla Fiorentina. La squadra ha bisogno dei giusti rinforzi per poter competere la prossima annata e sostituire i giocatori che andranno via. In cima alla lista di Commisso trovimo Andrea Belotti, bomber e capitano del Torino. Il giocatore al momento al 70% è sempre più lontano dal capoluogo piemontese.

Calciomercato Fiorentina, Andrea Belotti è il nome giusto per il rilancio

Ora è tempo di ricaricare le batterie, prima di programmare la stagione che verrà. La certezza è che la società non poterà avanti i rapporti con Callejon, Odrizola, Torreira e Piatek. Tra quesi il mancato riscatto del giocatore proveniente dall’Arsenal ha scosso l’ambiente e sorpreso i tifosi, in quanto molti pensavano ad una riconferma dopo la ottima stagione disputata. Lo stesso vale per l’attaccante polacco, i 6 gol non sono bastati per convincere Italiano.

Al suo posto, complice anche il posto in Europa, spunta Il Gallo Belotti. Il giocatore è in scadenza di contratto con il Torino e ancora non ha dato una risposta su una sua possibile permanenza. Cairo e la società sono sereni, così come la famiglia del calciatore, sanno che alla fine il capitano sceglierà di restare. La Viola é alla finestra e aspetta un segnale, Andrea ci sta pensando, la sua voglia di giocare in una competizione europea è tanta e non è da escludere che alla fine decida di cambiare aria dopo 7 stagioni, 251 partite e 113 gol.

Sará un’estate bollente e chissà che il caso Belotti non diventi il nuovo tormentone estivo da leggere sotto l’ombrellone. Il giocatore é sereno e ha chiesto qualche giorno di pausa per riflettere, prima di ritornare carico per una nuova sfida.

Cavani possibile idea per Vincenzo Italiano

Se dovesse saltare l’arrivo del capitano del Torino, Commisso proverebbe a riportare Edison Cavani in Italia. Il giocatore ha detto addio al Manchester United ed è pronto per una nuova sfida.