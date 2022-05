Calciomercato Fiorentina, nome clamoroso per il ritorno in Europa

E’ tutto pronto per l’assalto al Matador Cavani per il Calciomercato Fiorentina in caso di ritorno in Europa. I viola hanno bisogno di una vittoria nell’ultimo incontro della stagione 2021/2022 per centrare l’obiettivo del ritorno a disputare le coppe europee.

Non sarà però affatto facile per i ragazzi di mister Vincenzo Italiano battere la Juventus di Allegri. I bianconeri non hanno nessun obiettivo da raggiungere ma non regaleranno niente ai viola anche per l’accesa rivalità che anima ogni volta le sfide tra le due squadre.

E’ Cavani il sogno per il Calciomercato Fiorentina

La seconda parte di stagione ha palesemente messo in evidenza la mancanza di un attaccante in grado di sostituire degnamente la cessione di Dusan Vlahovic proprio alla Juventus. Il centravanti uruguaiano si dimezzerebbe lo stipendio per arrivare a Firenze, una sfida che a quasi 36 anni potrebbe essere l’ultima della sua carriera.

Per lui pronto un contratto annuale da 5 milioni di euro con l’opzione per un eventuale secondo anno. La Fiorentina ci spera ma prima c’è da riconquistare l’Europa.