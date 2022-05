Calciomercato Inter Dybala, svolta per la Joya: ecco come cambierebbe l’Inter

Calciomercato Inter, per Dybala giungono ottime notizie. Tutto pronto per la fumata bianca, presto Paulo potrebbe diventare un giocatore nerazzurro. Giuseppe Marotta non vuole farsi sfuggire il gran colpo di mercato, scopriamo le ultimissime e andiamo affondo sui dettagli dell’affare, compiuto da poco.

Calciomercato Inter, Dybala: il sì della Joya

Giungono le conferme dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter sceglie l’attaccante argentino e c’è anche il sì della Joya! Sappiamo che la scorsa settimana Steven Zhang riunito con l’entourage nerazzurri, ha portato a termine le ultime riflessioni sul movimento di mercato. Nulla adesso può dividere Dybala dall’Inter. Ma a riguardo di ciò, qual’è il pensiero dell’argentino? Sicuramente restare in Italia rimane tra i principali obiettivi.

Manchester United e Atletico Madrid rimangono fuori

Solamente l’Inter di Simone Inzaghi porta a termine il colpo di mercato tanto ambito. Manchester United e Atletico Madrid compiono il sondaggio ma non giungono a conclusione dell’affare. All’interno del club del ct Inzaghi Paulo Dybala andrà a guadagnare un numero importante, pari a giocatori top player della rosa nerazzurra.

L’accordo della Joya avrà scadenza lunga, si pensa addirittura al quadriennale. Tali somme di denaro potranno essere fronteggiate da Zhang? Vidal e Vecino in primis, poi Sanchez e lo stesso De Vrij, il cui addio porterebbe almeno 20 milioni nelle casse del club. Si parla di un risparmio sullo stipendio che tra fisso/bonus si aggira intorno ai 5 milioni.

Come cambia l’Inter con Dybala?

Scopriamo adesso quali saranno i cambiamenti che l’argentino apporterà al team nerazzurro. Una scelta meditata affondo, per un giocatore con tecnica in fase di evoluzione. Il club guadagnerà una mentalità volta alla vincita, un bene ‘non negoziabile’. L’argentino farà in modo da impreziosire l’attacco con caratteristiche che nessuno al momento possiede nel club. Un giocatore abituato a muoversi in una posizione non defilata, sempre vicina al centravanti di turno.

L’obiettivo di Marotta e Ausilio si fa sempre più nitido, costruire un attacco pronto a tutto, composto da potenza e tecnica: Lautaro e la Joya. Anche se, lo sappiamo bene, il rischio di una cessione di Martinez esiste ancora.