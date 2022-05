Dybala-Inter, questa volta è vero: l’argentino vicino al sì

Non è la solita voce di mercato, Dybala-Inter, questa volta è vero! L’argentino della Juventus è vicino al “Sì” con i nerazzurri. A Torino non è stato confermato per la prossima stagione e la Joya ha voglia di rivalsa.

Dybala-Inter, questa volta è vero: ingaggio da 6 milioni di euro

L’attaccante juventino è in uscita da Torino a parametro zero, l’Inter ha deciso di ingaggiarlo e dargli lo spazio che merita la prossima stagione. Secondo le voci e quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, Dybala avrebbe intenzione di accettare l’offerta dei lombardi. Il giocatore 28enne ha anche ricevuto altre offerte, che sono arrivate dall’Atletico Madrid e dal Manchester United.

I nerazzurri hanno messo sul tavolo un contratto di quattro anni a 6 milioni di euro. Per l’Inter sarà uno “sforzo” portare l’attaccante alla Pinetina, dove verranno “sacrificati” giocatori che sono già distanti dal progetto di Simone Inzaghi. Molto probabili gli addii a Vecino, De Vrij, Sanchez e Vidal. Sicuramente l’ex tecnico della Lazio sarà felice di avere a disposizione un giocatore come l’argentino.

Ovviamente la trattativa si chiuderà solo a fine stagione o, quanto meno, non prima della finale di Coppa Italia proprio tra l’Inter e la Juventus in programma la prossima settimana, 11 maggio all’Olimpico di Roma.