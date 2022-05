Ritorno clamoroso in Serie A? Una squadra su Cavani

Per il Matador non ci sarà nessun rinnovo di contratto ed ecco che le sue voci su un possibile ritorno in Serie A si intensificano. Cavani Salernitana sarà il nuovo binomio? Il suo nome era stato accostato a Juventus e Inter nelle scorse sessioni di mercato ma il calciatore aveva rifiutato le proposte. Ora che la sua avventura al Manchester United è finita, il ritorno in Serie A non è utopia.

Cavani Salernitana si farà? Le parole di Iervolino

Il presidente dei granata ha espresso la sua volontà di portare Cavani a Salerno: “Vorrei che il Matador concludesse qui la sua carriera.” Questa le parole pronunciate al Corriere del Mezzogiorno che hanno letteralmente mandato in visibilio i tifosi sui social networks. L’hashtag #CavaniSalernitana sta impazzando sui social e ora anche i bookmakers danno l’affare come possibile.

Dopo Ribéry anche Cavani?

Quello del Matador sarebbe un acquisto di altissimo livello per la squadra campana. Dopo aver preso Ribéry dalla Fiorentina lo scorso anno, l’uruguaiano porterebbe la sua esperienza e il suo carisma in una squadra con molti giovani. Con la carta d’identità che recita 14 febbraio 1987, Cavani Salernitana potrebbe essere l’ultimo step della sua carriera. L’ex Napoli sarebbe la ciliegina sulla torta dopo l’insperata salvezza della squadra di Nicola.