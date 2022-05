Inter, sfuma l’obbiettivo: il campione del mondo firma con un’altra squadra

Che l’Inter farà un restyling in difesa non è una novità: Kolarov sicuramente partirà e restano in bilico D’Ambrosio e Ranocchia. Sul fronte entrate l’interesse per Bremer del Torino resta fortissimo. Cairo spera in un’asta internazionale (con Bayern Monaco e varie big della Premier interessate) ma ha una promessa col calciatore: per 25 milioni può andare via. E lui sembrerebbe preferire l’Inter. Sfumato un altro obbiettivo: Ginter firma col Friburgo.

Il calciatore classe 94′ è in scadenza di contratto col Borussia MG ed era stato accostato negli ultimi mesi a Inter, Bayern Monaco e anche Roma. Indiscrezioni provenienti dalla Germania lo avvicinano fortemente al Friburgo. Il tabloid Bild dà quasi tutto per fatto e il calciatore potrebbe firmare questo fine settimana. Ginter firma col Friburgo? L’Inter potrebbe cautelarsi con Francesco Acerbi. Il calciatore della Lazio tornerebbe volentieri a lavorare con Simone Inzaghi e Lotito dovrebbe liberarlo a una cifra molto contenuta visti anche gli attriti con l’ambiente biancoceleste.

Marotta, nel frattempo, sempre attento alle occasioni del mercato. Da registrate l’interesse di Bayern Monaco e Chelsea per Denzel Dumfries. L’olandese è arrivato in estate per una cifra sui 15 milioni di euro e il suo valore ora è triplicato. Difficile, però, immaginare il suo sacrificio dopo quello di Hakimi.