Juventus a pranzo con Pogba, e non solo: altri due nomi importanti

Pogba sempre più vicino al ritorno. A Torino le valutazioni per rinforzare l’organico ad Allegri sono in pieno fermento e, ieri, la dirigenza della Juventus a pranzo con Pogba per velocizzare la trattativa. Non solo, potrebbero arrivare altri due giocatori importanti a Torino.

Juventus a pranzo con Pogba: nel mirino anche Gabriel e Perisic

Paul Pogba potrebbe tornare a casa molto presto. La società sta lavorando per riportare il francese ad Allegri per la prossima stagione.

Ieri, alle ore 13, l’avvocato Rafaela Pimenti, che gestisce quello che era il lavoro di Mino Raiola, è arrivata alla Continassa. Il motivo principale del pranzo era Paul Pogba. Per la Juve due ostacoli per arrivare al francese: l’ingaggio e il Paris Saint-Germain. I francesi offrirebbero un contratto stellare al giocatore, con uno stipendio tra 12-14 milioni di euro a stagione, così come riporta anche Corriere dello Sport.

Nella lista della dirigenza della Vecchia Signora c’è anche un nuovo difensore, Gabriel, 24enne in forza all’Arsenal; mentre per le corsie esterne l’idea è Perisic, in uscita dall’Inter. Gabriel arriverebbe per sostituire Giorgio Chiellini, che a fine stagione dirà addio. Il croato dei nerazzurri è in scadenza e il rinnovo sembra lontano, unico problema i 6 milioni a stagione.