Juventus U23-Padova, streaming gratis LIVE e diretta tv Rai Sport? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera alle ore 21 allo stadi Giuseppe Moccagatta di Alessandria, si disputerà il match Juventus U23-Padova, valevole per l’andata del secondo turno dei playoff Nazionali di Serie C. I biancoscudati grazie al secondo posto nella stagione regolare fanno il loro esordio contro i bianconeri, mentre quest’ultimi nei turni precedenti hanno eliminato in serie Piacenza, Pro Vercelli e Renate.

Nelle due sfide stagionali di campionato si è sempre imposta la squadra veneta, 2-0 in casa (1 dicembre) e 2-1 in trasferta (20 marzo); l’arbitro della sfida sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Andrea Niedda di Ozieri (Sassari) e Lorenzo Giuggioli di Grosseto, Quarto Ufficiale Enrico Maggio di Lodi.

Juventus U23-Padova, probabili formazioni

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Soulé Da Graca. All. Zauli.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Ajeti, Monaco, Gasbarro; Della Latta, Settembrini, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

Dove vedere Juventus U23-Padova in tv e streaming

Il match Juventus U23-Padova, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

La gara del “Moccagatta” sarà visibile gratuitamente solo in streaming (gratuito) e più esattamente su RaiPlay (www.raiplay.it), mentre non sarà disponibile la diretta in chiaro su Rai Sport, in quanto sarà in programma un incontro dei playoff di basket.

20 marzo 2021, Juventus U23-Padova 1-2: gli highlights