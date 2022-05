Koulibaly pronto a passare ai rivali? Ecco chi lo cerca

La vittoria esterna contro lo Spezia ha chiuso il campionato del Napoli con un terzo posto consolidato e molti rimpianti. Rimpianti che potrebbero aumentare in caso di passaggio di Koulibaly alla Juventus. Il difensore senegalese è cercato anche da Barcellona e Manchester City, pronte ad offrirgli un lauto ingaggio.

Koulibaly alla Juventus per il post Chiellini?

Al Napoli dal 2014, il classe 1991 si è imposto come uno dei migliori centrali al mondo e, non a caso, le big europee lo cercano da tempo. Nelle ultime sessioni di mercato le richieste di De Laurentiis – 100 milioni di euro – avevano spaventato le pretendenti ma il suo contratto in scadenza nel 2023 pone il Napoli in una posizione scomoda. E la Juve vorrebbe approfittare della situazione per fare del senegalese il pilastro della difesa bianconera e sostituire così Giorgio Chiellini. Koulibaly alla Juventus rappresenterebbe un colpo in chiave scudetto.

Le parole di De Laurentiis sul possibile addio di Koulibaly

“Koulibaly è un simbolo del Napoli, e se non vuole più essere un simbolo di questo club è lui che lo deve decidere. Noi vogliamo che resti, ma non è che la gente la si può obbligare.” così il presidente degli azzurri si è espresso sul centrale.