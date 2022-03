Chiellini e il ritiro dalla Nazionale: ecco quale sarà la sua ultima partita con l’Italia

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus e della Nazionale italiana, a quasi 38 anni avrebbe deciso di dire addio alla Nazionale. Il difensore azzurro è stato un grande protagonista della vittoria degli ultimi europei e i Mondiali erano il suo ultimo obiettivo, ma la sconfitta contro la Macedonia del Nord ha cambiato i suoi piani. Ecco di seguito quando sarà l’ultima partita di Chiellini con la maglia azzurra.

Chiellini e il ritiro alla Nazionale

Giorgio Chiellini è entrato in campo nel finale della sfida persa contro la Macedonia del Nord, ma quella non è stata l’ultima partita del difensore della Juventus con la maglia azzurra. Il capitano si ritirerà, come confermato anche da Francesco Repice intervistato ai nostri microfoni, ma lo farà un po’ più in là. Nei dettagli, la sfida contro la Turchia sarà il suo penultimo impegno con la Nazionale per poi dare l’addio definitivo dopo la Finalissima di Wembley contro l’Argentina.