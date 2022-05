Dal Sud America avvicinano Messi all’Inter.. Miami

Il 24 giugno Leo Messi compirà 35 anni e il futuro dell’argentino è tutto da decifrare. La stagione al PSG non è stata delle migliori e il contratto firmato l’anno scorso ha scadenza 2023. Arrivato sotto la torre Eiffel il 10 agosto 2021, Messi ha collezionato 33 presenze e 11 reti quest’anno coi parigini. Non male, ma poca roba rispetto a quello che era il suo standard. La sua decisione di lasciare il Barcellona dopo un ventennio era stata vista da alcuni tifosi catalani come un tradimento, altri, invece, sognano un suo ritorno. Per Messi addio al PSG dopo una sola stagione?

Mentre dalla Spagna molte testate giornalistiche riavvicinano il talento argentino al Barca, dal Sud America arriva una bomba di mercato: Messi si unirà all’Inter Miami dal 2023. L’argentino è molto vicino all’acquisizione di una fetta importante delle azioni del club secondo Futbol Total DirecTV. Secondo l’emittente sudamericana, ci sarebbero solo da limare gli ultimi dettagli fra Messi e la squadra americana di proprietà di Beckham. Alla scadenza del suo contratto col PSG (giugno 2023), l’argentino potrebbe dire ufficialmente addio al calcio europeo e andare a chiudere la carriera negli States. Per Messi addio al PSG possibile anche durante questa sessione? Sicuramente il Barcellona, e Xavi, sarebbero contenti di riaverlo ma a oggi non c’è nulla di concreto.