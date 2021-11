E’ Xavi il futuro del Barcellona, l’Al Sadd annuncia l’accordo

L’Al Sadd ufficializza che è stato raggiunto un accordo con Xavi e il Barcellona, che per accaparrarsi le prestazioni del giovane allenatore spagnolo pagherà la clausola di cinque milioni. Il Profe siglerà un contratto fino a giugno 2024, prenderà il posto di Ronald Koeman per una sfida affascinante, l’obbiettivo è ricostruire una squadra in rovina per riportarla in alto, anche se il club si trova di fronte a notevoli difficoltà finanziarie. I blaugrana accolgono l’uomo che meglio incarna la mentalità vincente, i tifosi aspettavano da tempo questa scelta.

Le parole di Al Sadd: “Xavi ci ha detto pochi giorni fa che voleva tornare a Barcellona, il motivo principale è che il suo club di casa è in una fase difficile e abbiamo deciso non intralciare il suo percorso. La sua famiglia sarà sempre la benvenuta qui a Doha e il nostro rapporto continuerà“. Ancora da da capire se Xavi sarà già in panchina per la partita della Liga di sabato che vedrà come avversario il Celta Vigo, molto più probabile la sua presenza dopo la sosta delle nazionali nel derby con l’Espanyol del 20 novembre. Xavi, 41 anni, ha vinto otto volte la Liga e quattro Champions League da giocatore a Barcellona, una Coppa de Mondo nel 2010 e due Campionati Europei con la Spagna.