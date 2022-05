Milan, svolta per Origi: nessun rinnovo automatico col Liverpool, scelta Milan?

Milan Divock Origi, aggiornamenti sull’attaccante belga 27enne. Il giocatore non raggiunge il numero minimo di presenze che avrebbero dovuto far scattare il prolungamento unilaterale col Liverpool. Al momento risulta ufficialmente libero di scegliere il club rossonero: l’obiettivo potrebbe essere andarsene al termine della stagione.

Milan Divock Origi: si attende la finale di Champions League

Milan, Divock Origini secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe ufficialmente libero di scegliere il club milanista, Massara e Maldini lavorano affondo sul belga. L’accordo esiste già da tempo ma occorre finalizzarlo in modo definitivo, si attende così la chiusura della stagione con i Reds (finale ci Champions League del 28 maggio). La possibilità che offre il Milan è un triennale/quadriennle da circa 3.5/4 milioni di euro netti a stagione: occorre finalizzare l’affare e passare nelle mani dei nuovi proprietari, Investcorp.

Statistiche del belga

L’attaccante belga riesce a collezzionare appena 6 presenze in Premier League, giungendo a due giornate dal termine del campionato. Nonostante lo scarso minutaggio in campo riesce a mettere a referto tre gol e un assist. Il ct Pioli vuole il colpaccio sperando d’avere nella prossima stagione un nuovo attaccante giovane e versatile. Una prima punta in grado di distinguersi sulla velocità, anche da punta esterna. È lui il primo obiettivo del club dell’A.C Milan.