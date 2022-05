Calciomercato Milan: super offerta del Manchester City per un big del Milan, eccola

Rafael Leao è l’uomo del momento, il giocatore che sta facendo decollare definitivamente il Milan e finalmente si sta imponendo anche a livello personale. Dalla Premier League, in particolare da Manchester, sponda City, arrivano i primi seri interessi. Guardiola stravede per Leao e sembra disposto a tutto o quasi per arrivare a lui. Il Milan non lo vuole assolutamente perdere, ma in questa fase di stallo della trattativa con gli eventuali nuovi acquirenti societari, potrebbe inserirsi proprio il City. Il contratto del portoghese scadrà nel 2024.

Ecco le richieste del Milan per il cartellino di Leao

Il Milan si prepara a difendere con le unghie e con i denti il proprio talento dall’assalto dei grandi club europei. Paolo Maldini se si troverà di fronte le richieste del Manchester City potrebbe chiedere 50 milioni di euro più il cartellino di Gabriel Jesus. Più che una richiesta sembra essere una provocazione quella di Maldini che vuole far capire da subito il valore e l’intoccabilità del giocatore rossonero. Siamo sicuri che il City ci proverà e ci riproverà, e non solo gli inglesi, le offerte arriveranno anche dalla Spagna e dalla Germania. Ma la certezza delle offerte è direttamente proporzionale alla voglia di trattenere il giocatore da parte del Milan. La telenovela di mercato Rafael Leao è solo all’inizio, anzi deve proprio cominciare.