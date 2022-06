Ederson, pronta la maglia dei neroazzurri

Dopo aver ufficializzato il riscatto di Demiral dalla Juventus, l’Atalanta si avvicina fortemente a Ederson della Salernitana. Il calciatore brasiliano è arrivato a gennaio in Italia – dal Corinthians – ed è stato uno dei protagonisti della salvezza dei campani con 2 reti e un assist in 15 partite. Ora c’è la maglia dell’Atalanta per lui.

Atalanta: le cifre dell’affare Ederson

Per battere la concorrenza dell’Inter, l’Atalanta ha presentato un’offerta di 15 milioni più Lovato per Ederson. Nelle ultime settimane c’erano stati apprezzamenti di varie squadre italiane (Inter, Juventus e Roma) ed europee (PSG e Manchester United). Il calciatore brasiliano classe 1999 è arrivato il 30 gennaio per una cifra vicina ai 5 milioni e il suo valore è ora quadruplicato, merito dell’ottimo finale di stagione.

Punto sulle uscite

Dopo l’addio a gennaio di Gosens, l’Atalanta sembra essere pronta a salutare altri due protagonisti della favola orobica degli ultimi anni: Hateboer e Muriel. Sul colombiano è fortissimo l’interesse del Marsiglia, che vorrebbe fare di lui e Sanchez le pedine per sfidare l’egemonia del PSG. Su Hateboer, invece, sembrerebbe esserci un timido interesse del Valencia di Gattuso e della Lazio di Sarri. Il rendimento dell’olandese è stato condizionato dagli infortuni patiti nelle ultime stagioni e ora sembra sempre più lontano da Zingonia.